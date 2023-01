La lavatrice portatile a ULTRASUONI è la genialata definitiva: 17€ su Amazon

La genialata definitiva per risparmiare, ma non solo. La lavatrice portatile è il prodotto perfetto per lavare i tuoi indumenti quando non sei a casa, ma in vacanza o campeggio ad esempio. Super compatta, funziona praticamente ovunque tu possa alimentarla con una presa USB. Aggiungi del detersivo, la inserisci in un secchio con acqua e gli indumenti (massimo 1KG alla volta) e in pochi minuti avrà completato il ciclo di lavaggio, grazie alla tecnologia a ultrasuoni.

Un prodotto che da Amazon prendi a pochi spiccioli adesso. Infatti, bastano 17€ circa appena per accaparrartelo e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Lavatrice portatile a ultrasuoni: utilissima in un sacco di occasioni

Certo, vien da pensare che sia particolarmente untile in vacanza, ma non sottovalutarne il potenziale anche in casa. Ad esempio, se ti ritrovi da lavare quella singola maglia che vorresti indossare il giorno dopo oppure se la lavatrice principale è rotta.

Il suo funzionamento è semplicissimo. Ti occorre un secchio, va bene un modello qualunque. Al suo interno, inserisci acqua, detersivo e indumenti. Dopodiché, immergi il piccolo dispositivo e collega la presa USB a una fonte di alimentazione. A quel punto, il lavaggio partire in automatico e durerà pochi minuti: il timer automatico, spegnerà tutto a prescindere dopo un massimo di 30 minuti.

Con un massimo assorbimento energetico di 18W, non ci sarà sorpresa alcuna in bolletta. Addirittura, se hai un powerbank con supporto alla ricarica rapida, dovresti poterlo utilizzare senza alcun problema. Siamo chiari però: non è un sostituto del classico elettrodomestico che tutti abbiamo in casa. Sarebbe da folli pretenderlo. Si tratta di una soluzione per le piccole emergenze, che consuma pochissimo e ingombra anche meno.

Insomma, un prodotto davvero geniale. Un gadget che, grazie agli ultrasuoni, ti aiuta a lavare gli indumenti praticamente ovunque tu sia. Sfrutta il potenziale della lavatrice portatile da subito, portala a casa a 17€ circa appena da Amazon. La ricevi con spedizioni gratuite.

