Gli Stati Uniti vietano gli investimenti a diverse importanti aziende cinesi come Huawei e SMIC. Di fatto, sembra che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti non stia rallentando. In un nuovo sviluppo, il presidente degli USA Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che vieta alle società con sede negli Stati Uniti di investire in società cinesi.

USA e Cina: che succede?

L'elenco include dozzine di aziende cinesi con presunti legami con i settori della tecnologia della difesa o della sorveglianza. Questo nuovo ordine sostanzialmente amplia la portata della mossa legalmente iniziata dell'amministratore Trump.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti applicherà e aggiornerà un elenco di società su “base mobile” che attualmente include circa 59 compagnie asiatiche. Gli ordini vietano l'acquisto o la vendita di titoli quotati in borsa nelle società target. Non di meno, impedisce inoltre agli investimenti statunitensi di supportare il complesso militare-industriale cinese, nonché i programmi di ricerca e sviluppo militari, di intelligence e di sicurezza.

Il Dipartimento del Tesoro darebbe indicazioni in seguito su cosa significhi la portata della tecnologia di sorveglianza. Si noti che il governo ha inserito le aziende che – a detta degli USA – stanno facilitando “la repressione o gravi violazioni dei diritti umani“.

Anche le principali società cinesi incluse nel precedente elenco del Dipartimento della Difesa sono state inserite nell'elenco aggiornato, tra cui Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd e Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

La mossa è vista come parte della più ampia serie di misure di Biden volte per contrastare il potere della Cina, incluso il rafforzamento delle alleanze degli Stati Uniti e il perseguimento di grandi investimenti interni per rafforzare la competitività economica americana.

Come andrà a finire quest “guerra fredda” 2.0?

Smartphone