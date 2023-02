La GoPro HERO10 scende di prezzo: questa offerta dedicata alla regine delle action cam è imperdibile

Cerchi una action cam che ti accompagni in tutte le tue avventure? Se la risposta è sì, probabilmente è da diverso tempo che hai adocchiato la GoPro Hero 10, in assoluto uno dei migliori prodotti di questa categoria. Ti diamo un’ottima notizia: oggi puoi acquistare la regina delle action cam ad un prezzo decisamente interessante. La GoPro Hero 10 è, infatti, in forte offerta su Amazon, dove viene proposta a 449,00€, con un notevole risparmio rispetto ai normali 545€ di listino.

Come sai benissimo, la GoPro Hero 10 è in assoluto una delle migliori action cam in commercio, tant’è che non richiede grosse presentazioni. Ma se hai ancora dei dubbi, lascia che ti spieghiamo subito perché ci sentiamo di consigliarti vivamente l’acquisto di questo prodotto.

La GoPro Hero 10 è la più potente fotocamera GoPro mai prodotta. Con il nuovo chip GP2, è in grado di catturare video a 5,3K a 60fps e foto da 23 MP con una frequenza dei fotogrammi raddoppiata, offrendo video straordinariamente fluidi e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. La HERO10 è anche connessa al cloud, quindi le riprese vengono caricate automaticamente sul cloud non appena la fotocamera viene collegata all’alimentazione elettrica.

La HERO10 viene fornita con una batteria ricaricabile, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio e un cavo USB-C. La fotocamera HERO10 è dotata di HyperSmooth 4.0, una tecnologia di stabilizzazione video che offre prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e un allineamento con l’orizzonte ancora migliore. Lo schermo frontale LCD offre una migliore qualità dei dettagli e una maggiore frequenza dei fotogrammi, rendendo più facile inquadrare le immagini per i vlog e i selfie. Inoltre, i comandi touch sono rapidi e la modalità webcam è fluida e facile da usare.

La HERO10 è robusta e impermeabile fino a 10 metri, quindi è in grado di affrontare qualsiasi avventura. La sua struttura resistente e il copriobiettivo resistente e antigraffio offrono un livello extra di protezione, rendendola la scelta ideale per qualsiasi avventura all’aria aperta. Con l’iscrizione a GoPro e l’app Quik, gli utenti hanno accesso a potenti strumenti di editing e la possibilità di tenere tutte le loro foto e video migliori in un unico posto.

Normalmente la GoPro Hero 10 viene proposta a 545€, ma grazie a questa offerta di Amazon può essere tua a 449€. Non fartela assolutamente scappare, ti ricordiamo che con Amazon Prime la spedizione è gratuita e che se ordini ora riceverai l’action cam a casa entro domani.

