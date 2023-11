La fibra ultraveloce conviene con Aruba: naviga da 17,69 euro al mese

Se stai cercando la combinazione perfetta di velocità, affidabilità e convenienza per la connessione Internet a casa tua, Aruba Fibra offre un’irresistibile offerta che ti permette di navigare ad altissima velocità a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, senza alcun costo di attivazione. Ma non è tutto: attivando Aruba Fibra, hai diritto a uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata per lo storage illimitato e la condivisione di file.

Scelta flessibile e servizi aggiuntivi inclusi

Aruba Fibra utilizza la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che garantisce una connessione veloce e affidabile. Con velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, potrai goderti lo streaming senza interruzioni, giocare online senza lag e navigare su Internet a velocità mai viste prima.

Scegli la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze. Con l’offerta Fibra Aruba All-in Promo a 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, avrai incluso un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate. Nessun costo di attivazione o migrazione, e la possibilità di uscire quando vuoi con una piccola penale di 20,00 euro.

Se preferisci una soluzione più personalizzata, Fibra Aruba Promo a 17,69 euro al mese per sei mesi ti offre la flessibilità di scegliere i servizi aggiuntivi che preferisci. Anche in questo caso, nessun costo di attivazione o migrazione, e la libertà di interrompere temporaneamente il servizio con Stop&Go.

Attivare la fibra Aruba è semplice. Basta completare l’acquisto in pochi minuti online, verificare la copertura nella tua zona e scegliere la tecnologia migliore. Gestisci l’attivazione comodamente dal tuo smartphone, fissando un appuntamento quando più ti è comodo. Un tecnico incaricato si occuperà di tutto, e con il router Wi-Fi a noleggio, la configurazione è inclusa.

Attivando Aruba Fibra, ottieni anche uno sconto del 70% su Aruba Drive: archivia e condividi i tuoi file con uno spazio illimitato, garantendo sicurezza e accessibilità ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.