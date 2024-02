La Favorita del Re: dove guardare in streaming la nuova serie

È disponibile su Sky la nuova serie La Favorita del Re. Si tratta di una delle novità più interessanti del mese di febbraio per il settore delle serie TV: diretta da Joséè Dayana, la serie racconta la relazione tra la cortigiana Diane de Poitiers ed Enrico II di Francia. Nel cast troviamo Isabelle Adjani, Hugo Becker e Samuel Labarthe.

La miniserie è composta da due episodi per un totale di oltre tre ore di visione, con un mix di dramma e narrazione storica. La Favorita del Re è stata trasmessa in anteprima a fine 2022 in Francia e ora arriva anche in Italia.

Tutti gli episodi sono disponibili in esclusiva su Sky. Di conseguenza, per guardare La Favorita del Re in streaming è sufficiente affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, ora disponibile con un costo di 6,99 euro al mese.

Per iniziare subito la visione, quindi, basta collegarsi al sito di NOW e attivare il Pass. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

La Favorita del Re è disponibile in streaming su NOW

Ci sono tre opzioni per accedere al Pass Entertainment di NOW e guardare in streaming La Favorita del Re. Per i nuovi utenti, infatti, mette a disposizione queste promozioni:

Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli

al costo di oppure al costo di senza vincoli Entertainment + Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 11,99 euro al mese senza vincoli

al costo di oppure al costo di senza vincoli Entertainment + Cinema + Opzione Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 14,99 euro al mese senza vincoli

Con il Pass Entertainment è possibile accedere a tutta la programmazione di Sky TV (show, serie TV e altro ancora) mentre con Cinema è possibile accedere alla programmazione Sky Cinema. Aggiungendo l’opzione Premium, invece, si sbloccano le 2 visioni in contemporanea e si elimina la pubblicità dai contenuti on demand.

Per attivare subito uno dei Pass di NOW basta seguire il link qui di sotto:

