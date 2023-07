La FANTASTICA macchina da caffè DeLonghi in super sconto (-39%)

Per tutti gli amanti del caffè la macchina DeLonghi è ciò che cercate, grazie ad essa non dovrete più preoccuparvi del tempo perso a preparare un caffè perchè con questa sarà veloce e facile da utilizzare. Un’ottima occasione da non farvi sfuggire, approfittate dello sconto del 39% e sarà vostra a soli 59,99 euro.

Macchina da caffè DeLonghi Nespresso: caratteristiche tecniche

Una vasta scelta di capsule da poter provare e utilizzare, le Nespresso sono presenti ovunque tra supermercati e negozi, non avrete problemi a trovare il vostro gusto preferito. Caratterizzata da un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion: con la lettura del codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula ed eroga il caffè con infusione e forza centrifuga.

Potrete scegliere 4 formati in tazza differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema che renderà il vostro caffè ancora più buono. Inoltre, è presente il serbatoio dell’acqua removibile da 560ml facile da pulire e grazie alla funzione Eco Mode la macchina si spegnerà in automatico dopo 2 minuti di inattività.

Un solo tasto e potrete scegliere la lunghezza del vostro caffè, che renderà la vostra giornata un pò più piacevole, non fatevi scappare questa funzionale ed utile macchina del caffè DeLonghi a un prezzo veramente unico di 59,99 euro scontata del 39%. I clienti Amazon Prime potranno usufruire della spedizione gratuita e veloce.

