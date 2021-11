La DJI Action 2 si surriscalda troppo? Brutte notizie

La nuova fotocamera Action 2 di DJI si surriscalda troppo e non c'è ancora nessuna soluzione in Europa e nel Regno Unito.

Non c'è una soluzione per il surriscaldamento della DJI Action 2

La scorsa settimana, il famoso produttore cinese di droni DJI ha lanciato una action cam portatile soprannominata Action 2. La fotocamera è l'erede della prima Osmo Action ed è pronta per sfidare la GoPro Hero 10 Black.

Il DJI Action 2 adotta un design modulare portatile. La fotocamera stessa misura solo 39 mm quadrati e 22 mm di profondità. Il design compatto significa che i componenti interni sono stipati in un form factor più piccolo. Questo potrebbe aver creato un problema che gli utenti stanno affrontando, a meno che non arrivi presto un aggiornamento software che risolverà tutto.

Lo YouTuber Geeksvana ha condiviso un video in cui ha recensito la videocamera Action 2. Ha rivelato che le capacità della fotocamera sono alquanto limitate in Europa e nel Regno Unito. Ciò è dovuto ad alcune limitature normative intrinseche in queste regioni. Di conseguenza, la camera può diventare estremamente calda quando viene utilizzata per la registrazione di video con frame rate e risoluzioni elevate.

La recensione mostra che la fotocamera ha iniziato a surriscaldarsi dopo 3 minuti quando viene utilizzata con risoluzione 4K a120 FPS, mentre a 4K/30 FPS si è surriscaldata in meno di 6 minuti.

Di solito, la Action 2 presenta una “Modalità ad alta temperatura” che affronta efficacemente questo problema, ma a causa di restrizioni normative, la società non è in grado di attivare questa modalità sui modelli venduti nell'UE e nel Regno Unito. I regolamenti sono emanati per proteggere i consumatori, però.

Non abbiamo idea di come DJI risolverà questo problema per la regione interessata.

Giusto per “remind me”, la nuova Action 2 è dotata di un obiettivo da 12 MP con un FOV di 155 gradi. La fotocamera è in grado di registrare video 4K. Sfoggia anche un touchscreen OLED da 1,76 pollici protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass. Il design modulare consente di montare un secondo schermo e di aggiungere al dispositivo il microfono di DJI o altri prodotti di terze parti.

L'Action 2 ha un prezzo di ingresso di 399 €.