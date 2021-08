La crescita di iPhone di Apple è destinata a superare Android di 2 ben volte entro la fine dell'anno; questo è quanto suggeriscono i dati di IDC.

Le spedizioni di device Apple doppieranno quelle di Android

In vista del lancio della gamma iPhone 13 da parte del colosso di Cupertino a settembre, un nuovo rapporto di IDC prevede che il 2021 sarà un anno forte per gli smartphone dell'azienda rispetto alla concorrenza. Mentre il mercato complessivo è destinato a crescere di poco più del 7% per l'anno, le vendite di melafonini dovrebbero quasi raddoppiare.

A giugno, abbiamo sentito che Apple aveva raggiunto il traguardo della vendita di ben 100 milioni di dispositivi iPhone 12. Ora con il lancio dei nuovi modelli all'orizzonte, IDC ha fornito più dettagli su come pensa che finirà il 2021 per le spedizioni di smartphone di Apple.

Si prevede che il mercato globale della telefonia mobile possa vedere un aumento del 7,4% delle spedizioni per il 2021 , ma pare che le prestazioni dei device Android siano sotto della media; IDC prevede una crescita del 6,2%. Non di meno, il rapporto evidenzia che iPhone potrebbe più che raddoppiare il tasso di crescita annuale con un bel 13,8%.

Il portale per la ricerca osserva che le spedizioni di smartphone nel 2021 sono ancora in ritardo a causa della pandemia, ma paesi come India, Giappone, Medio Oriente e Africa stanno contribuendo a incrementare le vendite. Si legge infatti:

La crescita del 7,4% può essere attribuita a una sana crescita del 13,8% dai dispositivi iOS combinata con una crescita del 6,2% da Android. Sebbene il COVID-19 abbia avuto un impatto drastico sulle spedizioni del 2020, le spedizioni del 2021 sono riuscite a mostrare una crescita minima rispetto al 2019 (pre-pandemia) volumi, dandoci una visione più accurata dello stato del mercato. I mercati più grandi del mondo – Cina, Stati Uniti ed Europa occidentale – saranno ancora in calo rispetto al 2019, ma mercati in crescita come India, Giappone, Medio Oriente, e l'Africa stanno alimentando la ripresa.

IDC afferma inoltre che il 5G rimane un punto di forza fondamentale per le vendite, il che significa anche prezzi medi più elevati:

Le spedizioni di device 5G continuano a essere un motore principale della crescita del 2021 poiché sia ​​i fornitori che i canali si concentrano su dispositivi 5G che hanno un prezzo di vendita medio (ASP) significativamente più alto rispetto ai vecchi dispositivi 4G. L'ASP di uno smartphone 5G raggiungerà $ 634 nel 2021, che è stabile da $ 632 nel 2020. Tuttavia, i dispositivi 4G continuano a registrare un massiccio calo dei prezzi poiché l'ASP scende a $ 206, rappresentando un calo di quasi il 30% rispetto allo scorso anno ($ 277). Di conseguenza, il volume totale delle spedizioni 5G aumenterà fino a 570 milioni di unità, in crescita del 123,4% rispetto allo scorso anno.

Apple

Smartphone