La console portatile più potente al mondo (ASUS ROG Ally) è in SCONTO su Amazon!

ASUS ROG Ally è un mini PC da gioco portatile e potente, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 749,00€, anziché 799,00€.

Tutte le caratteristiche di ASUS ROG Ally

Un Display Coinvolgente: Dotato di un display touchscreen da 7″, questo mini PC offre un’esperienza di gioco coinvolgente e intuitiva. La risoluzione di 1920 x 1200p assicura immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce un’esperienza fluida e senza ritardi.

Prestazioni di Alto Livello: Il cuore pulsante di questo dispositivo è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, che garantisce prestazioni elevate per giochi e applicazioni impegnative. La RAM da 16GB e l’SSD PCIe da 512GB assicurano un multitasking fluido e tempi di caricamento rapidi, offrendo un’esperienza di gioco senza compromessi.

Sistema Operativo Windows 11 Home: Preinstallato con Windows 11 Home, il mini PC offre non solo prestazioni eccellenti ma anche un’interfaccia intuitiva e le più recenti funzionalità del sistema operativo Microsoft.

Versatilità e Connettività: Questo mini PC offre la possibilità di collegare una scheda grafica esterna, consentendo agli utenti di ampliare le prestazioni grafiche. La connettività super veloce grazie al WiFi 6E garantisce una connessione stabile e veloce, mentre il design ergonomico e il sistema di raffreddamento con Dual Fan permettono lunghe sessioni di gioco in totale comodità.

Ricarica Veloce e Funzionalità Extra: Con la batteria che si ricarica al 50% in soli 30 minuti, questo mini PC è progettato per rimanere al passo con la tua frenetica attività di gioco. La possibilità di inserire una SD Card per espandere la capacità del disco offre ulteriore versatilità, mentre i comandi integrati permettono un controllo facile e veloce.

ASUS ROG Ally rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un mini PC da gioco portatile, potente e ricco di funzionalità. Con un design ergonomico, prestazioni di alto livello e il sistema operativo Windows 11 Home, questo dispositivo si adatta perfettamente a diverse esigenze di gioco e utilizzo quotidiano, offrendo un’esperienza di gioco senza pari su una piattaforma compatta e versatile. Acquistala ora a un prezzo scontato di 749,00€, anziché 799,00€.

