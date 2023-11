La Console Portatile ASUS ROG Ally è scontata di ben 100€ su Amazon!

Non perdere l’opportunità unica di acquistare l’incredibile ASUS ROG Ally Console a un prezzo straordinario su Amazon. Ora puoi portartela a casa per soli 699,00€ invece del prezzo originale di 799,00€, risparmiando ben il 12%!

ROG Ally: la console portatile più potente

Questa è un’occasione imperdibile per chi desidera avere tra le mani una console portatile di ultima generazione, potente e versatile, con un design elegante e compatto.

L’ASUS ROG Ally Console è equipaggiata con un eccezionale display touchscreen da 7 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, assicurando un’esperienza di gioco incredibilmente fluida e coinvolgente. Al suo interno, troverai un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, garantendo prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi.

Questa console è inoltre preinstallata con Windows 11 Home, il che significa che avrai accesso a una vasta libreria di giochi, tra quelli nativi e quelli in streaming. Ma le sorprese non finiscono qui. L’ASUS ROG Ally Console è anche pienamente compatibile con il servizio Xbox Game Pass Ultimate, offrendoti un accesso illimitato a una selezione di oltre 100 giochi.

Grazie al suo design ergonomico e ai due ventole per la dissipazione del calore, questa console è progettata per offrirti sessioni di gioco estese in totale comfort. Inoltre, potrai caricare la batteria al 50% in soli 30 minuti, senza dover attendere a lungo.

L’ASUS ROG Ally Console è perfetta per chi cerca un dispositivo innovativo e all’avanguardia che combina l’esperienza, la potenza e l’estetica dei prodotti ROG. Con questa console, avrai accesso a tutte le tue piattaforme di gioco preferite e potrai contemporaneamente connetterti in streaming o ai tuoi canali social.

Questa offerta è valida per un periodo limitato, quindi assicurati di approfittarne al più presto. Porta a casa l’ASUS ROG Ally e vivi un’esperienza di gioco mobile eccezionale a un prezzo di soli 699,00€!