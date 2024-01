La Ciabatta Multipresa con 6 prese costa solo 8€!

Le sue 6 prese di corrente includono 2 prese polivalenti (schuko + 16 A + 10 A) e 4 prese bivalenti 10/16 A, con una spina da 16 A. Il cavo, lungo 13 metri e in HO5 VV-F con sezione di 3G1,5 mm², è dotato di una guaina di protezione in PVC per garantire la durata nel tempo. La ciabatta è progettata per offrire massima flessibilità e praticità. Il sistema di fissaggio “Easy to Fix” consente di ancorarla facilmente a una gamba di un tavolo o a qualsiasi altra superficie utilizzando fascette autobloccanti, con un’ulteriore asola di fissaggio per maggiore stabilità.

Un indicatore luminoso on/off fornisce un chiaro feedback sullo stato di funzionamento della ciabatta. Inoltre, tutte le prese sono dotate di child safety, un sistema di sicurezza che impedisce l’inserimento di corpi estranei nelle prese sotto tensione.

