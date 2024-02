La Chiavetta USB-A e USB-C super-veloce di Lexar a un PREZZACCIO su Amazon

La memoria disponibile non è mai sufficiente e noi lo sappiamo benissimo. Con questo sconto, potrai ampliarla con pochissimi spiccioli. La chiavetta Lexar da 64GB, infatti, è scontatissima e arriva a costare solo 13,71€ invece dei classici 15,99€ si listino!

Tutte le caratteristiche della chiavetta Lexar

La JumpDrive E32c, realizzata in lega di zinco con un design classico interamente in metallo, si distingue per la sua combinazione di eleganza e robustezza. Il suo piccolo anello integrato consente un trasporto sicuro e senza preoccupazioni, permettendoti di agganciarla facilmente a portachiavi o cordini.

Dotata di interfaccia USB 3.2 Gen 1, offre velocità di lettura fino a 100 MB/s, consentendoti di trasferire file di grandi dimensioni in pochi istanti. La sua compatibilità con porte USB 3.0 e USB 2.0 la rende versatile e adatta a qualsiasi dispositivo, garantendo una connessione senza problemi.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, laptop, TV, auto, sistemi audio e molto altro, supporta tutti i tipi di file digitali, offrendo un’ampia capacità di archiviazione. Con una capacità di archiviazione da 64GB offre spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi dati importanti in modo sicuro.

Dotata di un chip di memoria premium e di componenti interni di alta qualità, è progettata per resistere a urti, vibrazioni e polvere. La crittografia AES a 256 bit protegge i tuoi dati sensibili da accessi non autorizzati, garantendo la massima sicurezza e affidabilità.

Per usarla, basterà collegarla alla porta USB del dispositivo e iniziare a trasferire i tuoi file senza alcuna installazione di software aggiuntivo.

Aumenta subito lo spazio di archiviazione con la chiavetta USB di Lexar a soli 13,71€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.