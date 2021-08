La cassa Bluetooth di Tronsmart torna in promozione su Amazon, questa volta attivi il coupon del 10% e te la porti a casa per soli 30,59€ il che è un affare. Le spedizioni avvengono in sole 24 ore grazie ai servizi Prime assicurati.

Tronsmart: cosa ti permette di fare con questa cassa Bluetooth

Avere una cassa Bluetooth significa poter essere l'anima della festa ovunque vai. Questo modello è pazzesco perché oltre a essere compatto ha diversi pregi che te lo faranno amare. Primo tra tutti? È completamente impermeabile.

Capace di trasformare una spiaggia, una piscina o qualunque altro posto in un vero e proprio concerto, il prodottino in questione ti farà amare da tutti gli amici. Te lo infilerai in tasca, in borsa o nello zaino e al momento giusto lo tirerai fuori per dare una scossa di divertimento a ogni tua uscita.

I bassi potenziati sono favolosi visto che rendano la riproduzione forte e corposa. In più non avere paura di eventuali schizzi d'acqua visto che come ti ho anticipato prima, resiste al bagnato in modo superbo.

Gestisci la riproduzione musicale sia con lo smartphone che sfruttando i tasti presenti sul dispositivo, in questo modo non devi per forza tirare fuori il telefono se lo hai messo in borsa. Per ultima ma non per importanza, infine, hai un batteria che ti fa andare avanti fino a 24 ore consecutive con solo una carica.

Attiva subito il coupon e acquista la tua cassa Bluetooth su Amazon a 30,59€. La ordini e la ricevi in 24 ore per essere pronto fin da subito. Per le spedizioni veloci devi essere membro Prime, altrimenti le hai semplicemente gratuite optando per le consegne nei punti di ritiro.

