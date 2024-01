La carta di credito senza commissioni esiste: è Carta YOU di Advanzia

Se sei alla ricerca di una carta di credito che ti liberi definitivamente dalle fastidiose commissioni, Carta YOU di Advanzia Bank è la soluzione perfetta. Con un’offerta senza paragoni nel panorama finanziario, questa carta promette di cambiare il modo in cui concepisci il rapporto con il denaro: senza commissioni, a tutti i livelli, è soltanto una delle promesse di Carta YOU. Richiedila in soli 2 minuti.

Ecco i motivi per cui scegliere Carta YOU

Nessuna sorpresa alla fine dell’anno: con la Carta YOU di Advanzia Bank, dici addio alle commissioni annuali. Un risparmio tangibile che si riflette sul tuo bilancio personale. Inoltre, potrai prelevare denaro contante in oltre un milione di sportelli nel mondo, senza alcun costo aggiuntivo. Carta YOU è anche accettata in più di 36 milioni di punti e gli acquisti all’estero sono esenti da qualsiasi tassa o costo aggiuntivo.

Altri vantaggi di Carta YOU sono la copertura assicurativa completa, offerta gratuitamente a tutti i titolari, e la possibilità di ottenere credito gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito e senza interessi sui tuoi acquisti. In più, non dovrai nemmeno abbandonare il tuo istituto bancario: non serve infatti aprire un nuovo conto corrente, basta quello che già hai.

Advanzia Bank è la banca specializzata in un adeguato credito al consumo: 100% online, semplice da gestire e completamente sicura. Carta YOU è una Mastercard Gold e, in quanto tale, garantisce anche tutti i vantaggi e la sicurezza comprovata del noto circuito. Diventa titolare Carta YOU: puoi richiederla online in soli 2 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.