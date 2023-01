La bancarella della Befana: 10 BOMBE TECH a meno di 10€ da prendere al volo

La bancarella tech della Befana è un vero e proprio spettacolo. Ho selezionato 10 interessanti gadget che da Amazon prendi a meno di 10€ adesso. Scegli adesso i tuoi preferiti e fai golosi affari, sii veloce però perché a questo prezzo dureranno pochissimo.

Il primo prodotto è questo interessante termometro igrometro smart dotato di connettività Bluetooth. Lo posizioni dove occorre (non usa cavi, essendo a batteria) e poi – usando lo smartphone – puoi controllare in qualsiasi momento i valori. In sconto lo prendi a 9,99€ appena.

Con questo dispositivo puoi rendere smart anche la più vecchia delle auto, purché dotata di un vecchio (anche vecchissimo) impianto stereo e di una porta accendisigari funzionante. Inserisci il dispositivo e subito a disposizione hai: connettività Bluetooth per il tuo smartphone, due porte di ricarica rapida (una USB C e una USB A), sistema di vivavoce per auto, porta USB per inserire memorie esterne e slot per microSD e riprodurre la musica che c’è a bordo. Il suo trucco? Comunica con a vecchia radio tramite frequenza FM: basta leggere quella che c’è sul display del dispositivo e impostarla sulla radio: sarà subito pronto! Prendilo ora a 9,99€.

Un bel paio di auricolari con design in ear, super elegante e pratico per ascoltare musica e parlare al telefono. Il case di ricarica è dotato di display così da sapere sempre a che punto è l’autonomia energetica. Portalo a casa a 9,99€ (sconto 41%).

Questo praticissimo hub USB C è perfetto per lo smartphone, il tablet e il PC. Da un ingresso USB C ti porta ad avere 4 ingressi USB A ai quali collegare tutte le tue periferiche preferite. Mouse, tastiere, memorie esterne, microscopi e non solo: qualsiasi cosa occorre. Approfittane ora e prendilo a 9,99€ (sconto 23%).

Il cappello Bluetooth è una genialata. Lo indossi, stai ben caldo e contemporaneamente ottieni un sistema wireless per riprodurre la tua musica preferita, senza la necessità di usare auricolari o altri supporti: basta collegare il cappello allo smartphone! Lavabile (grazie alla possibilità di togliere la parte elettronica), adesso te l’accaparri a 9,99€.

Questo dispositivo utilissimo è in grado di portare a nuova vita i tuoi vecchi sistemi audio. Che si tratti della vecchia autoradio, del vecchio impianto stereo o di un paio di cuffie, basta che ci sia un ingresso jack audio da 3,5 millimetri a cui collegare l’accessorio. In un attimo, diventa smart. Tramite Bluetooth, puoi collegare smartphone, tablet, PC e smart TV e riprodurre i brani che ti piacciono di più. A differenza degli altri modelli, questo è dotato di batteria integrata ricaricabile: non ci sono cavi USB da collegare ed hai moltissime ore di autonomia a disposizione. Portalo a casa a 9,99€ appena.

Questo paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo sono comodissimi per chi teme di perdere quelli completamente senza cavi. Ottimi per parlare al telefono e ascoltare la musica che ami di più, godono anche di un design elegante e raffinato. Prendilo adesso in promozione a 9,99€.

Il selfie di gruppo perfetto? La foto con parametri manuali migliore di sempre? Con il telecomando per lo scatto potrai trasformare lo smartphone in una fotocamera ancora più potente di quanto non sia già. Infatti, basterà posizionare il dispositivo dove preferisci, collegare (tramite Bluetooth) il telecomandino e – quando sei pronto – premere l’apposito pulsante. Addio corse per mettersi in posa prima che il timer dell’autoscatto scada! Accaparratelo a 5,99€.

Hai idea di quanti file puoi conservare in una chiavetta super compatta con 128GB di spazio? E se questa chiavetta, grazie all’uscita USB A e USB C fosse collegabile a smartphone, tablet e PC? Sarebbe praticissima! Bene, nono solo questo tipo di prodotto esiste, con le promozioni del momento puoi accaparrartela a mini prezzo: bastano 9,85€ per portarla a casa.

Per chiudere in bellezza, un bel mini PC per auto. Funziona con la stragrande maggioranza delle vetture in circolazione: basta che dispongano di porta OBD II. Lo colleghi, scarichi una delle tante applicazioni gratuite direttamente sul tuo smartphone e – dopo l’abbinamento in Bluetooth – accedi a tutti i parametri della tua auto. Puoi divertirti a conoscerla meglio, ma non solo. Infatti, questo tipo di dispositivo è anche in grado di rilevare la presenza di eventuali errori, analizzarli ed eventualmente cancellarli. Portalo a casa a 7,99€.

Hai visto che ghiotti affari puoi fare su Amazon approfittando della bancarella tech della befana? Utili dispositivi, tutti a meno di 10€ e con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime! Che aspetti? Scegli adesso, fallo prima che le promozioni finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.