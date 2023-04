La banca "perfetta" esiste e si chiama Fineco: ottieni 12 mesi gratis

La banca perfetta non esiste? E invece sì: parliamo di Fineco, la numero uno tra le banche fintech in Europa (secondo Forbes), che offre un conto multivaluta senza commissioni ma ricco di servizi e vantaggi a non finire e una carta di debito inclusa. Se scegli Fineco, per i primi 12 mesi non dovrai nemmeno pagare il canone di tenuta conto.

Ecco tutto ciò che Fineco ha da offrire

Preparati ad avere il controllo completo del tuo denaro con Fineco. Niente più portafoglio ingombrante, perché potrai accedere ai prelievi smart da Atm UniCredit senza carta – basta un QR Code sul tuo smartphone. E se vuoi pagare in modo digitale, usa Tap&Gp con il tuo telefono o smartwatch.

Con Fineco Pay puoi scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e inviare bonifici istantanei in pochi secondi. E non dimenticare che puoi temporaneamente aumentare il tuo massimale Visa Debit (inclusa per ogni titolare conto Fineco) fino a 5.000 euro per un giorno intero.

I servizi non finiscono qui. Avrai accesso anche a versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit, bonifici gratuiti e illimitati in Italia ed esteri verso 250 Paesi e in 20 valute diverse. E non dimenticare i pagamenti online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte online, ricariche cellulare a zero commissioni e la possibilità di richiedere il Telepass.

Fineco offre anche una sezione investimenti, dove puoi operare nelle principali borse mondiali e in tantissimi settori dal tuo unico conto multivaluta. Che si tratti di indici, materie prime, azioni, cross valutari o criptovalute, troverai ciò che cerchi.

Vieni a scoprire l’esperienza di Fineco: tutti i servizi di cui hai bisogno sono racchiusi all’interno dell’applicazione ufficiale. Puoi accedere in modo sicuro con Fingerprint o Face ID, gestire il tuo conto multivaluta, le carte e gli investimenti, personalizzare il menu, le impostazioni e la privacy dei tuoi dati. E ricevi anche notifiche istantanee su prelievi e acquisti.

Fineco è una delle banche più solide in Italia, con un CET1 del 20,8%. E aprire un conto è semplicissimo: ti basta collegarti alla pagina dell’offerta e seguire le istruzioni riportate a schermo. Ma sbrigati, perché la promozione è a tempo limitato: approfitta ora e ottieni un anno di canone completamente azzerato.

