La Apple TV 4K arriva in Italia in due versioni già acquistabili su AMAZON

Presentata alcune settimane fa, la nuova Apple TV 4K è ora disponibile all’acquisto e può essere comparata subito anche su Amazon. La terza generazione di quella che Apple definisce la “torre di controllo” di tutta la casa e dell’intrattenimento domestico è pronta all’acquisto in due versioni.

Per il mercato italiano, la nuova Apple TV 4K è disponibile con in versione 64 GB Wi-Fi a 169 euro ed in versione 128 GB Wi-Fi + Ethernet a 189 euro. Entrambe le versioni sono già disponibili su Amazon dove possono essere acquistate anche in 5 rate mensili senza interesse, a partire da 33,80 euro.

A distanza di alcune settimane dalla presentazione, la nuova Apple TV 4K arriva in Italia ed è acquistabile da oggi anche su Amazon. Il dispositivo, giunto alla terza generazione, può contare sulla potenza del chip Apple A15 Bionic, in grado di gestire il software al meglio, senza alcun impuntamento e con una fluidità nettamente superiore rispetto a tutti i diretti concorrenti. A supportare il chip ci sono 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

La nuova Apple TV 4K è dotata di supporto Wi-Fi 6 e, nella versione top, può contare sulla porta Ethernet Gigabit. Da notare anche il supporto HDM 2.1. Non manca una nuova versione di Siri Remote, il telecomando in grado di semplificare al massimo l’utilizzo del dispositivo.

Da questa settimana, la nuova Apple TV 4K è disponibile all’acquisto in Italia. La scelta è tra due modelli:

64 GB Wi-Fi al prezzo di 169 euro

128 GB Wi-Fi + Ethernet al prezzo di 189 euro

È possibile acquistare la nuova Apple TV 4K anche su Amazon. In questo caso, l’acquisto può avvenire, per gli account abilitati a questa formula di pagamento, anche in 5 rate senza interessi, a partire da 33,80 euro al mese.

