La action cam insta360 One RS 4K Edition è MODULARE e SCONTATA!

L’Insta360 One RS 4K Edition rappresenta forse la migliore action cam modulare, offrendo un mix di prestazioni e versatilità. Dotata di un nuovissimo sensore d’immagine da 1/2″ 48MP, dell’obiettivo Boost 4K e della tecnologia di stabilizzazione integrata FlowState, questa action cam è la scelta ideale per chi desidera catturare video e foto di alta qualità in ogni situazione. L’obiettivo Boost 4K dell’Insta360 One RS 4K Edition vanta una risoluzione video di 4K a 60fps e scatti fotografici da 48MP, garantendo di catturare tutti i dettagli, anche in ambienti con scarsa illuminazione.

La stabilizzazione FlowState di questa action cam è tra le migliori sul mercato, assicurando video incredibilmente fluidi, sia durante la pratica di sport estremi che durante gli spostamenti in auto. La modalità Active HDR consente poi di registrare video con un’ampia gamma dinamica, persino in condizioni di contrasto elevato. Nel contempo, la modalità Widescreen 6K permette di effettuare registrazioni in formato 6K a 30fps.

Il design modulare dell’Insta360 One RS 4K Edition offre la possibilità di sostituire l’obiettivo e il nucleo della videocamera. Questa flessibilità consente di aggiornare la propria action cam in qualsiasi momento, acquisendo nuovi obiettivi o nuclei per mantenere le prestazioni al passo con le ultime tecnologie disponibili o con le proprie preferenze del momento.