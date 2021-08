Con Kodak Printomatic puoi fare tutti gli “scatta e stampa” che vuoi! I tuoi momenti più belli li stampi in tempo reale e li conservi per sempre. Una delle fotocamere istantanee più belle del momento è in super sconto su Amazon a 36€ circa adesso con spedizioni rapide e gratis. Un gioiellino da prendere al volo: pochi pezzi.

Kodak Printomatic: scatta e stampa, super sconto

Inserisci la carta fotografica (fino a 25 fogli contemporaneamente), scatti una foto, la stampi e la conservi per sempre. Lo stesso principio delle macchine istantanee di una volta, adesso con un cuore super moderno. Il sensore è dotato di messa a fuoco automatica e di flash integrato: impossibile sbagliare scatto. La batteria invece è integrata e dura a lungo: quando serve, ci vuole un attimo per effettuare la ricarica tramite la porta USB.

Infine c'è il design: bella e curata in ogni dettaglio, questa macchinetta istantanea sprizza gioia grazie ai suoi meravigliosi colori pastello, che ben si fondono con uno stile compatto, ma anche retrò.

Il momento di fare il tuo affare su Amazon – scegliendo Kodak Printomatic – è adesso: la prendi a 36€ circa invece di 99€, approfittando di uno sconto del 63%. Inoltre, grazie alle spedizioni rapide e gratis, la ricevi in pochissimo a casa: in tempo per le vacanze!

Sii veloce: uno sconto così importante poterà le scorte a finire molto velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

