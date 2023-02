Kodak Mini Shot 3 Retro + 68 fotografie: sconto FOLLE del 43%

La Kodak Mini Shot 3 Retro è una macchina istantanea che offre un tocco vintage ad ogni tua fotografia. Questa macchina istantanea è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 43%, in bundle con 68 cartucce per fotografie istantanee. Al prezzo ridicolo di soli 116,99 euro, è un’ottima opzione per chi cerca un modo economico per catturare ricordi indimenticabili. Inoltre, se non hai intenzione o possibilità di pagarla in un’unica soluzione, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, la puoi acquistare in comode rate a tasso zero.

Kodak Mini Shot 3 Retro + 68 fotografie: questo bundle sta andando letteralmente a ruba a questo prezzo

La Kodak Mini Shot 3 Retro è dotata di un obiettivo a fuoco fisso da 32 mm e di un flash integrato che garantisce fotografie nitide e ben illuminate in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la macchina è in grado di stampare immediatamente fotografie a colori di buona qualità con una risoluzione di 300 dpi. Questo dispositivo supporta tipi di foto con bordo e senza bordo; trascrivi i tuoi ricordi sul tipo con bordo e stampa il tipo senza bordi per avere foto di dimensioni maggiori.

La Kodak Mini Shot 3 Retro ha un design vintage con una finitura in similpelle e una maniglia in metallo per una presa sicura. Il display LCD retroilluminato permette di visualizzare facilmente le foto prima di stamparle, e la memoria interna permette di salvare fino a 10 fotografie alla volta.

Per quanto riguarda la facilità d’uso, la Kodak Mini Shot 3 Retro è molto semplice da utilizzare. Basta inserire una cartuccia di pellicola istantanea e la macchina è pronta per l’uso. Inoltre, questa macchina istantanea viene fornita con una batteria al litio ricaricabile che dura fino a 15 stampe per ogni carica.

In conclusione, Kodak Mini Shot 3 Retro è un’ottima opzione per chi cerca una macchina istantanea economica ma con un tocco vintage. Inoltre, il suo bundle che integra 68 foto pronte per la stampa, con lo sconto ridicolo del 43% su Amazon, sta andando letteralmente a ruba. Non perdere questa occasione di acquistare questo kit ad un prezzo di soli 116,99 euro, i pezzi disponibili si stanno esaurendo velocemente.

