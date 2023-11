KODAK Mini 3 Retro + 68 fogli: un AFFARE imperdibile (-30%)

Se sei un appassionato di fotografia e vuoi immortalare i tuoi momenti speciali in modo rapido, conveniente e di alta qualità, non cercare oltre: la KODAK Mini 3 Retro è la stampante fotografica perfetta per te. E ora, grazie all’incredibile sconto del 30% su Amazon, è il momento ideale per acquistarla al prezzo speciale di soli 114,99 euro.

KODAK Mini 3 Retro + 68 fogli: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa stampante è il costo foto basso. Perché spendere di più per stampare le tue immagini quando puoi ottenere risultati eccezionali senza svuotare il portafoglio? Con il pacchetto che include la stampante fotografica e ben 68 fogli di carta, risparmierai addirittura il 50% rispetto all’acquisto separato.

Ma non è solo una questione di prezzo: la qualità delle foto è superiore grazie alla tecnologia 4Pass. Questo avanzato sistema di stampa stratificato e laminato garantisce foto impeccabili all’istante. Le tue immagini saranno resistenti all’acqua e alle impronte digitali e manterranno la loro bellezza per oltre 100 anni!

La Kodak Mini 3 Retro ti offre anche due opzioni di formato: puoi stampare le foto con bordo per un tocco retro e un aspetto duraturo, oppure senza bordi per ottenere immagini di dimensioni maggiori e ancora più dettagliate. Hai il controllo completo sul risultato finale, proprio come un vero fotografo professionista.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con l’applicazione Kodak photo printer, puoi stampare ovunque tu sia. Basta collegare la stampante al tuo cellulare e sperimentare le divertenti funzioni di realtà aumentata e altre opzioni decorative come filtri, cornici e effetti di bellezza.

La stampante fotografica KODAK Mini 3 Retro è anche incredibilmente compatta e si adatta perfettamente alle tue mani e alla tua borsa. È l’accessorio perfetto per le tue avventure, per creare ricordi indimenticabili con i tuoi cari ovunque tu vada.

Non perdere l’occasione di acquistare questa eccezionale stampante fotografica oggi stesso. Sfrutta il 30% di sconto su Amazon e inizia a stampare i tuoi ricordi in modo facile, conveniente e con stile. Approfitta subito di questa occasione e acquistala la Kodak Mini 3 Retro ad un prezzo speciale di soli 114,99 euro.

