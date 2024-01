Kodak Mini 3 Retro 4PASS, offerta Amazon: il prezzo scende del 24%

La stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro 4PASS è un’ottima soluzione per stampare foto di alta qualità a casa o in viaggio. Attualmente, puoi acquistarla ad un prezzo scontato del 24%, pagando solo 124,99€ anziché 164,99€, ottenendo così un forte risparmio sull’acquisto di questo imperdibile bundle.

Grazie alla tecnologia 4Pass, questa stampante offre stampe fotografiche impeccabili e durature. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che rende le foto impermeabili e a prova di impronte digitali, garantendo una durata di oltre 100 anni. Inoltre, hai la possibilità di stampare le foto con o senza bordo, a seconda delle tue preferenze.

Con l’applicazione Kodak Photo Printer, puoi stampare facilmente le tue foto ovunque tu sia, collegando la stampante al tuo cellulare. Questa app offre anche divertenti funzioni di realtà aumentata e opzioni decorative come filtri e cornici, per personalizzare ulteriormente le tue stampe.

La Kodak Mini 3 Retro ha un design compatto che si adatta perfettamente alla tua mano e alla tua borsa, rendendola perfetta per creare ricordi indimenticabili ovunque tu vada. Grazie alla sua portabilità e alla qualità delle stampe, è l’ideale per catturare e condividere i tuoi momenti speciali con amici e familiari. Non farti scappare questa offerta e acquista la Kodak Mini 3 Retro 4Pass con le ricariche ad un prezzo imbattibile!

