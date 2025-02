Kodak Mini 2 Retro: la stampante fotografica portatile è in sconto su Amazon

Preparati a immortalare i tuoi ricordi preferiti, anche quando sei in giro, con la stampante fotografica portatile Kodak Mini 2 Retro. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a soli 79,72 euro invece di 99,99. Il prezzo include anche un pacchetto con 68 fogli pronti da stampare: potrai utilizzarla subito.

Kodak Mini 2 Retro: la stampante fotografica per i tuoi ricordi

Con la Kodak Mini 2 Retro potrai finalmente stampare le tue foto più belle direttamente dallo smartphone. La tecnologia 4Pass permette di stampare immagini con un processo di laminazione che le rende impermeabili e a prova di impronte, con una qualità eccezionale e una durata garantita superiore ai 100 anni!

Puoi scegliere tra due formati di stampa: con bordo, per aggiungere un tocco retrò e scrivere dediche, o senza bordo, per avere una foto più grande e senza interruzioni. Il pacchetto, come detto, include 68 fogli, così puoi stampare subito senza preoccuparti della carta.

La connessione con lo smartphone avviene in maniera semplice e immediata tramite l’app Kodak Photo Printer che offre funzioni creative filtri, cornici e persino strumenti di realtà aumentata. La stampante è compatta e portatile, perfetta da portare sempre con te.

Un prodotto di qualità che ti aiuterà a stampare i tuoi ricordi più belli on-the-go: dove vuoi e quando vuoi. Acquistala in offerta a soli 79,72 euro.