Kobo Libra 2, un eReader avanzato con pulsanti e spazio 32GB

I pulsanti sugli eReader, alcune volte, sono i migliori amici dei lettori digitali. Dipende molto dai gusti e dalla preferenze ma se tu rientri in questa categoria e sei in cerca di un nuovo lettore, allora Kobo Libra 2 risponde sicuramente ai tuoi gusti.

In promozione su Amazon, lo sconto del 8% sembra poco ma in realtà è ottimo. Il prezzo scende a soli 169€ per la versione da 32GB di spazio che è praticamente una biblioteca intera. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kobo Libra 2, il lettore di libri con i pulsanti a disposizione

Display ampio ma dimensioni che rimangono compatte e peso piuma. Kobo Libra 2 è il l’eReader perfetto se non ami mettere le mani sullo schermo e vuoi un metodo più istantaneo e veloce per cambiare pagina quando stai leggendo. I due pulsanti laterali, infatti, servono proprio questo.

Conta che puoi usarlo sia in verticale che in orizzontale grazie alle varie personalizzazione per l’impaginazione. Quella che rimane invariata è l’esperienza che non ti fa dubitare un secondo del tuo acquisto.

Libra 2 ha tanti pregi dalla sua parte, per riassumerteli in modo rapido ti dico che:

ha 32 GB di spazio al suo interno;

è totalmente impermeabile e può essere persino immerso nell'acqua;

la luminosità è regolabile;

la temperatura è regolabile;

è compresa la riduzione della luce blu.

Che altro dirti se non che è corredato altresì di una batteria che dura settimane e settimane intere senza mai annoiarti? Se vuoi dare una chance anche agli audiolibri, sappi che il lettore li supporta e con un paio di cuffie Bluetooth li ascolti comodamente.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti, con un click, il tuo Kobo Libra 2 a soli 169€ in promozione.

