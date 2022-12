KOBO Clara non è mai costato così poco, codice SEGRETO eBay

Ti basta inserire un codice segreto al momento del pagamento su eBay per risparmiare ancora di più e portare a casa il tanto famigerato KOBO Clara 2e a prezzo irrisorio.

Grazie al ribasso del 13% il prezzo scende, ma con un extra 15% hai proprio un affare a portata di mano. Non aspettare un secondo in più e completa immediatamente l’acquisto utilizzando il codice “FESTE22”. Prezzo finale di appena 110€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con corriere espresso.

Kobo Clara: l’ebook reader che hai sempre dietro

Nel mondo degli ereader ci sono due marchi che hanno la meglio e uno di questi è proprio Kobo. Con il suo modello Clara 2e non ti fa mancare assolutamente niente sotto mano, ma anzi, ti mette a disposizione un mondo innovativo.

Realizzato persino con materiali riciclati strizza l’occhio all’ambiente ma non ti preoccupare perché non ti fa scendere a compromessi. Conta che è totalmente impermeabile per poterlo sfruttare in ogni dove e quando.

Il display replica l’effetto su carta quindi leggi senza problemi. Puoi anche modificare le varie impostazioni per poter impostare la modalità scura e tanto altro ancora.

Con 16 GB di spazio hai memoria a volontà per scaricare tutti i libri che desideri senza mai scendere a compromessi. In più supporta anche gli Audiolibri per non scendere a compromessi.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su eBay per acquistare il tuo Kobo Clara 2e a soli 110€. Mi raccomando, approfitta del coupon su eBay e inserisci il codice “FESTA22” al momento che checkout.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.