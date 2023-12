Kobo Clara 2E per leggere in digitale migliaia di libri e NON SOLO

Tra gli eReader più famosi al mondo ce ne sono alcuni che spiccano. Kobo Clara E2 è senza ombra di dubbio uno di questi. Realizzato con plastica riciclata strizza l’occhio all’ambiente, ti regala un mondo tutto nuovo di goderti le tue letture ma soprattutto è di qualità e senza difetti.

Visto che è in promozione su Amazon non posso non fartelo sapere. Collegati per approfittare del piccolo sconto e farlo tuo con appena 129€, ne vale la pena.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kobo Clara 2e è il tuo eReader da prediligere

La lettura in digitale potrebbe spaventare molti ma una volta che la provi, non ne puoi fare a meno. Un lettore come Kobo Clara 2e è quello che ti occorre perché dalla sua parte ha tutto ciò di cui hai bisogno. Leggerissimo e con delle dimensioni compatte si fa portare ovunque senza limiti.

Pensa che ha uno schermo antiriflesso da 6 pollici, sono belli presenti per una lettura immersiva. In più il tutto è dotato di una speciale tecnologia che riduce la luce blu per proteggere i tuoi occhi, non affaticarti e soprattutto consentirti di fare vere e proprie maratone senza limiti.

Totalmente impermeabile e con 16 GB di memoria hai lo spazio di metterci dentro un’intera libreria. LA cosa bella è il suo peso rimane comunque minimo garantendoti un grado di utilizzo alle stelle.

Se questo non basta, aspetta di testare la batteria… dura per settimane intere!

Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare al volo il tuo Kobo Clare 2e a soli 129€ con il piccolo sconto in corso su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.