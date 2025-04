Klarna entra nel mercato dei conti deposito: una nuova opzione per far fruttare i risparmi

Klarna, nota per consentire a milioni di italiani ogni anno di pagare i propri articoli preferiti in tre rate a interessi zero, offre ora anche diverse soluzioni di conti deposito. Le persone che dunque stanno valutando l’ipotesi di aprire un nuovo conto, ora hanno un’opzione in più per far fruttare i propri risparmi.

Sì, ma di quanto? Il conto deposito flessibile di Klarna permette di guadagnare il 2,40% sulle somme depositate, senza alcun importo minimo richiesto né commissione mensile. Oltre a ciò, i titolari del conto possono aggiungere e prelevare denaro in qualsiasi momento, con l’interesse calcolato giorno per giorno e pagato mensilmente.

I vantaggi del conto deposito Klarna

Oggi la maggior parte dei conti deposito delle banche tradizionali offrono lo “zero virgola” di interessi sui propri risparmi, una percentuale irrisoria che ha spinto un numero crescente di persone lontano da queste soluzioni. Ora arriva Klarna, che con il suo 2,40% di interesse regala un tasso generoso a quanti in precedenza sono rimasti scottati dalla politica delle banche classiche.

Non è però soltanto una questione di percentuali. Un altro aspetto dove il deposito Klarna si fa preferire rispetto ai conti tradizionali riguarda la flessibilità, che si traduce in tre punti chiave:

nessun importo minimo

zero commissioni

aggiunta e prelievo di denaro in qualsiasi momento

Al contrario, un gran numero di banche richiede un importo minimo per aprire un conto deposito, che spesso e volentieri è anche vincolato a un tot di mesi (6 o 12 mesi).

Infine, alla lista dei vantaggi si aggiunge quello della tutela dei propri risparmi. Quest’ultima arriva direttamente dalla garanzia dei depositi svedese, per un importo fino a 100.000 euro.

Come aprire un nuovo deposito

L’apertura di un nuovo conto deposito richiede il collegamento al sito ufficiale Klarna o all’app della celebre fintech scandinava, l’inserimento del proprio numero di telefono e la selezione del bottone Continua con la registrazione. La procedura è interamente online e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero.