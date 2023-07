Kit vivavoce Bluetooth per auto con supporto a MENO di 10€

La tua macchina è un po’ vecchiotta o comunque non ha un sistema di vivavoce? Allora oggi puoi risolvere con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Kit vivavoce Bluetooth AIRENA a soli 9,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto strepitoso del 50% che taglia il prezzo a metà. Con questo dispositivo tecnologico geniale potrai parlare tranquillamente mentre sei macchina in piena sicurezza. È molto pratico e veramente utile. Essendo anche un supporto per smartphone puoi usarlo in tanti modi.

Kit vivavoce Bluetooth: spesa ridicola per un risultato eccezionale

Non c’è dubbio che a un prezzo del genere questo Kit vivavoce Bluetooth è da prendere al volo. Grazie al suo design innovativo riesce a combinare due funzioni estremamente utili: funge da supporto per smartphone e da vivavoce Bluetooth. In questo modo puoi agganciare il tuo cellulare e usare ad esempio il navigatore. E lo puoi ruotare sia in orizzontale che in verticale.

Quando ti arriverà una chiamata potrai rispondere in modo semplice premendo l’apposito tasto e quindi conversare senza mai toccare il tuo dispositivo mobile. Questo kit è dotato di una batteria ricaricabile da 300 mAh che può durare fino a 10 ore di conversazioni.

Non perdere tempo perché un’offerta così vantaggiosa ovviamente durerà pochissimo. Questa è una promozione da prendere al volo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Kit vivavoce Bluetooth AIRENA a soli 9,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.