Kit Tastiera + Mouse Logitech MK220 a soli 23€: scopri l'offerta

A soli 23 euro oggi ottieni il Kit Tastiera + Mouse Logitech Mk220! Un’offerta incredibile che trovi solo su MediaWorld grazie al nuovissimo volantino Tecnologia a Tasso Zero. Aumenta la tua produttività grazie a questi due dispositivi eccezionali. Rispetto alle tastiere tradizionali questa è il 36% più piccola. In questo modo puoi ottimizzare il tuo spazio sulla scrivania senza rinunciare alla comodità di una digitazione perfetta.

Grazie alla connessione con tecnologia Wireless a 2,4 Ghz puoi lavorare e giocare ovunque e senza impedimenti, addirittura a distanza di 10 metri. Molto comodo se, ad esempio, decidi di collegare il tuo computer alla televisione e giocare seduto sul tuo divano di casa. Dotati di sicurezza AES 128 bit, il trasferimento dati di mouse e tastiera è completamente protetto impedendo a chiunque di conoscere le tue informazioni sensibili.

Kit Tastiera + Mouse Logitech Mk220: una vera BOMBA

Il Kit Tastiera + Mouse Logitech Mk220 è proprio incredibile. Con soli 23 euro ti assicuri un kit completo per iniziare fin da subito a lavorare o giocare con il tuo computer. Che sia laptop o desktop non importa, tanto mouse e tastiera sono compatibili con tutti i dispositivi e i sistemi operativi più diffusi. Grazie al loro design elegante e minimalista rende tutto ancora più piacevole sia all’utilizzo che alla vista.

Infatti la loro forma ergonomica è stata studiata e realizzata per offrire il massimo comfort anche in situazioni di utilizzo intenso e prolungato. I tasti di mouse e tastiera sono silenziosissimi garantendoti una concentrazione elevata durante battitura e click. Non perdere altro tempo e approfitta di questa incredibile occasione firmata MediaWorld. Acquista subito l’offerta del giorno a soli 23 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.