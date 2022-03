Kit punte 40 in 1 super PREMIUM di Bosch a 21€ (Amazon)

Non un prodotto anonimo. Questo kit di punte 40 in 1 di Bosch è un prodotto super completo, perfetto per il fai da te, e dotato di custodia super robusta e resistente.

Un prodotto che adesso porti a casa in gran sconto da Amazon. Bastano 21€ circa appena per accaparrartelo: completa l'ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Kit punte 40 in 1 by Bosch: robusto e resistente

Il problema di questo tipo di strumento è che, spesso, complice la qualità bassa, tendono a rovinarsi dopo pochissimi utilizzi. Per questo, quando ho visto il modello super completo e robusto di Bosch, non ho potuto fare a meno di segnalartelo.

La qualità costruttiva si vede dalla custodia, che è pronta a custodire ogni singolo pezzo. A disposizione, hai tutte le le punte che possono servirti durante un lavoro di fai da te. Nell'inserzione, viene descritta con minuzia la quantità e la qualità dei pezzi:

1 x PH1 – Lunghezza: 25mm / 2 x PH2 – Lunghezza: 25mm / 1 x PH3 – Lunghezza: 25mm / 1 x PZ1 – Lunghezza: 25mm / 2 x PZ2 – Lunghezza: 25mm / 1 x PZ3 – Lunghezza: 25mm / 2 x T10 – Lunghezza: 25mm / 2 x T15 mm. – Lunghezza: 25 mm / 4 x T20 – Lunghezza: 25 mm / 4 x T25 – Lunghezza: 25 mm / 2 x T30 – Lunghezza: 25 mm / 2 x T40 – Lunghezza: 25 mm / 1 x SLx4 – Lunghezza: 25 mm / 1 x SLx6 – Lunghezza: 25 mm / 2 x H3 4 – Lunghezza: 22 cm. 5 mm / 2 x H5 – Lunghezza: 25 mm / 1 x H6 – Lunghezza: 25 mm / 1 x PH2 – Lunghezza: 60 mm / 1 x PZ2 – Lunghezza: 60 mm / 1 x SLx5 – Lunghezza: 60 mm / 1 x T15 – Lunghezza: 60 mm / 1 x T20 – Lunghezza: 60 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm 25 – Lunghezza: 60 mm, 1 supporto universale Quick Release.

Insomma, c'è tutto quello che serve e non solo. La custodia è pensata per essere anche super pratica durante il lavoro, grazie al meccanismo Quick Release, che ti consentirà di estrarre con facilità lo strumento che ti serve.

Super premium e completo, questo kit di punte 40 in 1 di Bosch è di eccelsa qualità ed è perfetto da abbinare al tuo trapano. A questo prezzo, è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di portare tutto a casa a 21€ circa appena: completa l'ordine al volo per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.