Kit Pulizia Airpods 5 in 1: solo €6,59 con questo COUPON di Amazon

Pulire gli auricolari dovrebbe essere un’azione quotidiana, per evitare che germi e sporcizia entrino a contatto con la tua pelle. Per proteggere le orecchie assicurati di scegliere gli strumenti di pulizia giusti. Oppure fa’ che sia Amazon a scegliere direttamente per te. Con il coupon di €4 il Kit Pulizia Airpods 5 in 1 ti costerà solo €6,59.

Kit Pulizia Airpods 5 in 1: il meglio per le tue cuffie

Quali sono i 5 elementi che compongono il Kit del marchio Zoerbufan? Innanzitutto, i 2 panni in microfibra, con cui puoi rimuovere facilmente le impronte e tutte le macchie. Puoi lavarli e riutilizzarli grazie al flacone spray ricaricabile incluso, a cui puoi aggiungere un detergente. La spazzola ad alta densità ti serve per rimuovere la polvere all’interno della custodia protettiva, ma anche il foro sonoro e la rete protettiva delle cuffie. La sua morbidezza ti consente di eliminare in modo delicato lo sporco, senza danneggiare il materiale degli auricolari. Se vuoi ottenere una pulizia ancora più efficiente, non ti resta che usare il quinto importante elemento: il pennino metallico. Con la punta puoi rimuovere lo sporco più ostinato, nei punti più difficili da raggiungere.

Il Kit Pulizia Airpods 5 in 1 è facile da trasportare, sottile e poco ingombrante, perfetto per portarlo in borsa, in valigia, nello zaino. Le due levette a scomparsa ti permettono di contenere gli elementi nel piccolo box e di tirarli fuori separatamente con un semplice click. Il kit è compatibile con ogni tipo di auricolari Bluetooth dotati di custodia protettiva e di ricarica.

Cura i tuoi dispositivi wireless ovunque vai e in qualunque momento: acquista il Kit Pulizia Airpods 5 in 1 Zoerbufan a soli €6,59, applicando il coupon di €4 prima del checkout su Amazon. Se vuoi provare un design ancor più minimal, dai anche un’occhiata al Kit di Pulizia 3 in 1 a soli €4,99 con Prime.

