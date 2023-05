Kit Philips Hue con 3 lampadine, Bridge e Telecomando a un prezzo WOW

Le lampadine intelligenti sono degli accessori che non possono assolutamente mancare in una casa incentrata sulla domotica. Ne esistono di varie marche e caratteristiche, ma tra le più note vi sono le Philips Hue. Se insieme a tre di loro si mettono insieme un Bridge Hue e un Telecomando Hue Smart Button quello che ne viene fuori è un bundle di altissimo livello che al prezzo di soli 80,88 euro non può essere lasciato nel magazzino di Amazon.

Lampadine Philips Hue, Bridge Hue e Telecomando Hue: caratteristiche principali

Stiamo parlando delle lampadine Philips Hue a luce bianca calda dimmerabile e interamente controllabili con la funzionalità Bluetooth dal vostro smartphone attraverso l’App dedicata. Per accedere alle funzionalità complete del sistema di illuminazione Smart Hue invece è necessario disporre del Bridge Hue generalmente venduto separatamente e questa volta incluso in questo fantastico kit in offerta. Il Telecomando Hue, invece, consente di gestire comodamente le lampadine attraverso un pulsante simile a un interruttore, ma senza bisogno di fare allacci a muro.

Il sistema Hue e la compatibilità con Zigbee permettono di controllare queste lampadine anche con Alexa, Google Nest e Apple HomeKit. Con il sopracitato Bridge Hue, invece, potrete collegare fino a 50 apparecchi di illuminazione al vostro sistema di illuminazione smart Hue.

Il sistema Hue completo offre il controllo vocale, il controllo intelligente anche fuori casa e una facile regolazione dell’illuminazione. Sono anche presenti le opzioni di utilizzo come sveglia impostando l’ora: in questo modo potete selezionare l’effetto di illuminazione desiderato e risvegliarvi con una luce graduale che riproduce quella del sole. Infine dal punto di vista tecnico le lampadine Philips Hue presentano un attacco E23 di dimensioni A60, un diametro di 61 mm e un’altezza di 110 mm. La potenza della lampadina LED equivale a 60 W di quella alogena con una temperatura del colore di 2700 K.

Approfittatene di questa incredibile offerta di Amazon per portarvi a casa ben tre lampadine Philips Hue a luce bianca, un Bridge Hue e un Telecomando Hue al prezzo di 80,88 euro con un risparmio del 19% rispetto al prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

