Kit da Gaming 4 in 1 con tastiera, cuffie, mouse e tappetino a 39€

Hai acquistato un PC da poco e hai bisogno di tastiera, mouse, tappetino e cuffie? Vuoi avere tutto questo senza spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il kit da gaming 4 in 1 Noua a soli 39,90 euro, invece che 49,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Un ottimo sconto che ti permette di risparmiare 10 euro sul totale e con cui puoi avere tutto quello che ti serve per vivere i tuoi giochi al meglio. Avrai a disposizione una tastiera semi meccanica compatta e retroilluminata, un mouse fluido con il suo tappetino e delle cuffie con microfono eccezionali.

Kit da gaming 4 in 1: spendi poco per tutto quello che ti serve

Il kit da gaming 4 in 1 Noua è perfetto se hai un budget limitato ma non vuoi comunque sacrificare le performance. Infatti questo set prevede una tastiera compatta semi meccanica con 12 tasti multimediali e retroilluminata. Molto bella e funzionale.

Troverai anche un mouse con design a nido d’ape e con un tracciamento fluido e veloce. Può scorrere su qualsiasi superficie, ma in questo caso avrai incluso anche il suo bellissimo tappetino. E infine delle cuffie con microfono incorporato comode e dall’audio eccezionale. Potrai parlare con il tuo team nelle partite online in modo che sentano la tua voce forte chiara.

Affrettati perché con uno sconto del genere questo bundle andrà a ruba. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo kit da gaming 4 in 1 Noua a soli 39,90 euro, invece che 49,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.