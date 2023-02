Kit fotovoltaico con regolatore, accumulo e inverter: prezzo ASSURDO (189€)

Un kit fotovoltaico che è la base perfetta per tutti i tuoi progetti che prevedono la produzione e l’utilizzo di energia elettrica gratis, direttamente dal sole. Un set composto da pannello solare, batteria per l’accumulo, regolatore di carica e inverter per alimentare i tuoi oggetti.

Grazie alle assurde occasioni eBay del momento, puoi fare un eccezionale affare e portare a casa tutto a 189,90€ appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochi giorni.

Il set ideale per gli amanti del fai da te che desiderano creare piccole centrali elettriche solari, investendo una cifra iniziale irrisoria. Infatti, a disposizione hai tutto quello che occorre per completarlo:

il pannello solare da 100W che cattura l’energia del sole;

il regolatore di carica da 30A che – appunto – regola e gestisce la ricarica della batteria;

una batteria per l'accumulo da 38AMP;

un inverter da 2000W, che integra una presa Schuko: grazie a lui, potrai direttamente collegare e alimentare gli oggetti che desideri.

Semplice l’installazione e il collegamento. Questo kit fotovoltaico, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a mini pezzo da eBay: completa l’ordine al volo per prenderlo a 189,90€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

