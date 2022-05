Kit fotovoltaico con porta USB e pannello 50W a 70€: energia GRATIS

Quest’estate, i tuoi dispositivi ricaricali gratis grazie all’energia elettrica che arriva dal sole. Con questo kit fotovoltaico in starter set, a casa arriva un pannello solare da 50W e un regolatore di carica da 5A, con porta USB incorporata. Puoi collegare senza problemi i tuoi device ed alimentarli.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su eBay e portalo a casa a 70€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Ottieni tutto quello che serve per iniziare e puoi sfruttare il tuo kit ovunque: in vacanza, ma anche in casa, in giardino o in balcone.

Kit fotovoltaico con porta USB: prezzo super su eBay

Un set completo di tutto quello che serve per iniziare. Se sei a bordo piscina a prendere il sole, affida alla sua energia magnifica la ricarica o l’alimentazione dei tuoi dispositivi. Basta collegarli alla porta USB del regolatore e avere cura che il pannello solare da 50W si ben esposto ai raggi solari.

Un modo spettacolare per rispettare l’ambiente, ottenere elettricità ovunque e gratis. Portatile e compatto, è l’ideale da portare con te quando vai in vacanza: che si tratti del camper, del campeggio o della barca, è la soluzione perfetta.

Con questo kit fotovoltaico hai tutto quello che serve per iniziare. Volendo, potrai successivamente abbinare una batteria per l’accumulo e anche un inverter, che ti consentirà di collegare direttamente i tuoi prodotti tramite presa Schuko.

Insomma, a questo prezzo – grazie alle promozioni eBay del momento – fai un ottimo affare e ti accaparri un prodotto utile, versatile e divertente. Completa l’ordine al volo per averlo a 70€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.