Kit fotovoltaico con porta per la ricarica USB a 59€: energia GRATIS

Un kit fotovoltaico composto da pannello solare, regolatore di carica e cavetteria di collegamento. L’ideale da usare come base per i tuoi progetti con impatto zero sulla bolletta. Infatti, l’energia arriva completamente gratis dal sole. La vera chicca è che integra anche una porta USB per il collegamento diretto dei tuoi dispositivi da alimentare o ricaricare.

Un set completo, perfetto per iniziare. Completa l’ordine al volo da Amazon: te l’accaparri a 59€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Kit fotovoltaico con regolatore di carica e porta USB: che prezzo

Un prodotto perfetto anche per i principianti, per chi è deciso a risparmiare un po’ in bolletta per, sfruttando l’energia elettrica del sole, che è assolutamente gratuita.

All’interno del set, trovi il pannello solare da 25W e un regolatore di carica. Quest’ultimo ti permetterà di sfruttare al meglio l’energia solare. Infatti, ti consentirà di collegare una batteria per accumulare l’energia stessa e usarla quando è buio. Oltre a questo, ovviamente puoi collegare i dispositivi da alimentare o ricaricare e puoi farlo in due modi. Infatti, puoi sfruttare la cavetteria specifica oppure – più semplicemente – la porta USB integrata nel regolatore stesso.

Insomma, un kit fotovoltaico perfetto per iniziare a tagliare i costi elettrici, ma non solo. Infatti, ti permette di avere energia dove magari non è immediatamente disponibile (ad esempio in barca, campeggio o barca). Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e accaparratelo a 59€ circa appena. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

