Kit fotovoltaico con pannello 100W e 2 porte USB a 54€: PREZZACCIO

Fra le più interessanti chicche eBay del momento, c’è questo kit fotovoltaico, composto da un pannello solare da 100W, affiancato da un regolatore di carica da 10A. Quest’ultimo è dotato di due porte USB, che puoi sfruttare per ricaricare o alimentare i tuoi dispositivi in modo assolutamente diretto.

Con le promozioni del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 54,99€ appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Kit fotovoltaico con porte USB per la ricarica in gran sconto su eBay

Un prodotto perfetto per iniziare i tuoi progetti che prevedono l’ottenimento di energia elettrica in forma completamente gratuita, direttamente dal sole. Il regolatore di carica può accogliere le batterie che deciderai di abbinare (da acquistare a parte) per creare un sistema di accumulo.

Se invece decidi di utilizzarlo in modo diretto, senza accumulo, puoi sfruttare le 2 porte USB in dotazione per collegare direttamente i tuoi dispositivi e ricaricarli, o semplicemente, alimentarli durante le ore di luce solare. Immagina di poter ricaricare lo smartphone in campeggio, durante un’escursione, in barca e non solo.

Un kit fotovoltaico completo per iniziare, insomma, che a questo prezzo è un vero a proprio affare. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 54,99€ appena da eBay. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità residua in stock è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.