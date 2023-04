Kit fotovoltaico con inverter 2000W e accumulo a prezzo SPREGIUDICATO (169€)

Con questo kit fotovoltaico potrai iniziare immediatamente la tua creazione di una piccola centrale elettrica solare. Infatti, in dotazione ricevi tutto il necessario: pannello solare da 100W, regolatore di carica, batteria per l’accumulo e anche un inverter da 2000W. Essenzialmente, cioè tutto quello che serve per prelevare energia dal sole, trasformarla in elettricità e alimentare i tuoi dispositivi.

Un set di questo genere normalmente ha un prezzo ben più elevato, ma grazie a una ghiotta offerta eBay a tempo limitato, puoi prendere tutto a 169€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite. Dovrei essere super rapido per approfittarne però: le scorte sono già quasi finite.

C’è proprio tutto quello che occorre e la cosa interessante è che si tratta di componenti semplici da gestire e interfacciare fra loro. Ogni pezzo del set ha un compito specifico:

il pannello solare da 100W cattura l’energia del sole;

cattura l’energia del sole; il regolatore di carica si occupa di ricaricare, sfruttando questa energia, la batteria in dotazione;

di si occupa di ricaricare, sfruttando questa energia, la batteria in dotazione; la batteria fornirà l’ accumulo , ovvero una quantità di elettricità prodotta dal sole, ma – appunto – accumulata e utilizzabile anche quando lo stesso è tramontato;

fornirà l’ , ovvero una quantità di elettricità prodotta dal sole, ma – appunto – accumulata e utilizzabile anche quando lo stesso è tramontato; l’inverter da 2000W renderà la corrente elettrica adeguata per alimentare i tuoi oggetti: integra una presa Schuko per collegarli, identica a quelle che usi solitamente in casa.

Insomma, a questo kit fotovoltaico manca assolutamente niente, nemmeno un prezzo incredibilmente basso. Il momento di approfittarne è adesso, prima che la super promo eBay finisca: completa l’ordine al volo, se ancora disponibile, per averlo a 169,90€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.