Kit fotovoltaico con inverter 2000W e accumulo a 369€: elettricità GRATIS

Questo kit fotovoltaico hai tutto, ma proprio tutto, quello che ti serve per ottenere elettricità gratis in qualsiasi situazione. Tanto in balcone, quanto nel giardino di casa, ma non solo. Infatti, puoi sfruttarlo in camper, campeggio, in abitazioni remote dove non ci sono alternative, ad esempio.

Siamo onesti, questo set è perfetto per risparmiare un po’ in bolletta: l’elettricità che arriva dal sole è assolutamente gratis. Il pacchetto che ricevi a casa include:

3 pannelli solari per un totale di 300W;

batteria da 120Ah per l’ accumulo ;

regolatore di carica da 50A;

inverter da 2000W.

Un prodotto che non potrebbe essere più completo: hai tutto quello che serve per iniziare. Adesso lo porti a casa da eBay a 369,90€ appena e non solo: in omaggio ricevi 5 lampadine di tipo E27 da usare come preferisci. Completa adesso l’ordine, le spedizioni sono rapide e gratis, ma dovrai essere veloce: ancora pochissimi kit a disposizione.

Kit fotovoltaico super completo in gran sconto su eBay

Un impianto completo, ma soprattutto potente, non un giocattolo per illuminare il faretto dietro casa. Con tutto quello che c’è in confezione, puoi creare una vera e propria mini centrale elettrica con energia a costo zero.

Il bello è che puoi iniziare da subito a sfruttare i benefici del tuo impianto. Infatti, l’inverter è dotato di presa di corrente, che puoi sfruttare per collegare i tuoi dispositivi, come faresti con la presa di casa. Ancora, grazie alla batteria da 120Ah, hai la possibilità di accumulare e conservare l’energia catturata durante il giorno dal sole. In questo modo, potrai sfruttarla agevolmente quando ti serve, anche al buio.

Come vedi, con un mini prezzo porti a casa a un kit fotovoltaico potente e completo. Completa l’ordine al volo da eBay per averlo a 369,90€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, in una manciata di giorni. Sii rapido però: solo 10 pezzi residui nel momento in cui ti segnalo questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.