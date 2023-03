Kit fotovoltaico con DOPPIO ACCUMULO e inverter 2000W a 199€: un affare assurdo

Con questo spettacolare kit fotovoltaico, completo di tutto, potrai subito iniziare a creare il tuo progetto basato su energia elettrica in arrivo direttamente dal sole. In dotazione, tutto l’essenziale: un pannello solare da 100W, 2 batterie per l’accumulo, un regolatore di carica da 30A e anche un inverter da 2000W. Decidi cosa vuoi alimentare completamente gratis, grazie al sole, e mettiti subito al lavoro. Complice un ottimo sconto eBay a tempo limitato, l’intero set puoi portarlo a casa 199€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite: completa l’ordine al volo per approfittarne (a questo indirizzo trovi la versione con doppio pannello solare da 50W l’uno), la disponibilità residua è limitata.

Con la bella stagione ormai alle porte, aumentano anche le giornate di sole: perché non approfittarne e sfruttare i raggi solari per ottenere energia elettrica in forma completamente gratuita? Questo kit è perfetto per permetterti subito di creare una piccola centrale elettrica solare, da utilizzare sui progetti che preferisci.

Il funzionamento del sistema è semplicissimo: il pannello solare da 100W si occuperà di catturare i raggi del sole e li trasmetterà al regolatore di carica. Sarà lui a ricaricare le due batterie, creando così un sistema di accumulo. Proprio grazie a quest’ultimo, potrai utilizzare l’energia elettrica ricavata dal sole anche di sera. Per sfruttare questa energia ti servirà l’inverter, anche lui in dotazione. Questo dispositivo ha una presa Shuko integrata: collega direttamente a lei gli oggetti che desideri alimentare tramite la centrale elettrica solare che hai appena creato.

Dunque un set semplice e intuitivo, che non sarà difficile mettere subito in uso. Normalmente ben più costoso, adesso questo kit fotovoltaico puoi portarlo a casa da eBay a 199€ circa appena: completa l’ordine rapidamente per approfittarne e godi anche di spedizioni assolutamente rapide gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce però, la disponibilità delle scorte è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.