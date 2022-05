Kit fotovoltaico con accumulo, regolatore e inverter a 106€: PREZZONE

Un kit fotovoltaico, che più completo non potrebbe essere. C’è tutto quello che ti serve per creare una vera e propria piccola centrale elettrica con energia a costo zero, prelevata dal sole.

In confezione ricevi il pannello solare, l’inverter con presa per collegare gli oggetti che hai a casa, il regolatore di carica e persino una batteria per l’accumulo. Il singolo elemento del set potrebbe arrivare ad avere quasi il prezzo offerta, con il quale invece puoi portare tutto a casa, grazie alle promozioni del momento.

Completa l’ordine ora da eBay, l’intero set lo prendi a 106€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, in pochissimi giorni. Sii rapido però: la disponibilità è limitata.

Kit fotovoltaico con accumulo: è il momento di averlo

A far apprezzare questo set è che arriva completo di tutto quello che occorre per iniziare a creare il tuo progetto di centrale per produrre elettricità a costo zero, grazie al sole. In confezione, trovi:

pannello solare da 30W;

da 30W; regolatore di carica da 30A per gestire la ricarica e l’accumulo;,

di carica da 30A per gestire la ricarica e l’accumulo;, batteria da 20 Ah per conservare l’energia catturata durante il giorno e rendere disponibile sempre;

da 20 Ah per conservare l’energia catturata durante il giorno e rendere disponibile sempre; inverter da 1500W.

Quest’ultimo, non sempre presente nelle confezioni di questi prodotti è fondamentale invece. Infatti, integra una presa Schuko, identiche a quelle che ci sono sul muro di casa. Lo scopo di questo prodotto è rendere l’energia elettrica adatta per l’alimentazione dei tuoi oggetti, proprio di quello che andrai a collegare tramite la presa integrata.

Ecco perché questo kit fotovoltaico non potrebbe essere più completo, ha realmente tutto quello che serve per iniziare. Con la bella stagione, e il sole pieno, potrai sfruttare al massimo il suo potenziale, tanto in campeggio, quanto in giardino o in balcone. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare: completa l’ordine al volo da eBay. Ti accaparri tutto a 106,90€ e le spedizioni sono super rapide e gratis. Disponibilità in stock limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.