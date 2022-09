Kit fotovoltaico con accumulo e inverter a 179€: elettricità GRATIS

Il tuo kit fotovoltaico, completo di pannello solare, regolatore di carica, batteria per l’accumulo e persino di inventer. Insomma, tutto l’occorrente per creare la tua piccola centrale elettrica, pronta a generare energia gratis dal sole. Complice una golosa promozione eBay a tempo, puoi accaparrartelo a 179€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Per approfittarne, completa l’ordine al volo, prima che la promozione finisca.

Kit fotovoltaico: tutto l’occorrente per avere energia gratis

Così semplice da installare, che puoi farlo in totale autonomia. Il bello di questo set è proprio questo: c’è tutto quello che occorre per iniziare a produrre energia elettrica direttamente dal sole, conservandola e utilizzandola quando preferisci. In dotazione, nello specifico, ricevi (così come specificato nell’inserzione di vendita):

1X PANNELLO SOLARE 100w

1X BATTERIA AL PIOMBO 38AMP

1X INVERTER 2000 WATT

1X REGOLATORE DI CARICA 30 AMP

Il pannello catturerà l’energia, il regolatore di carica gestirà proprio la ricarica della batteria, che invece servirà per l’accumulo. A quel punto, grazie all’inverter, potrai ottenere energia elettrica pronta ad alimentare i tuoi oggetti, tramite la porta USB e la presa Schuko integrate nel dispositivo stesso.

Niente di più semplice: dovrai solo trovare una buona posizione per il pannello, che sia in giardino o in balcone. Non perdere l’occasione di accaparrarti il tuo kit fotovoltaico con accumulo e inverter a 179€ circa appena da eBay: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii rapido: non so per quanto rimarrà disponibile a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.