Kit fotovoltaico completo di tutto: prezzo IMPRESSIONANTE (Amazon)

I kit fotovoltaici, quelli efficaci, immediati e semplici da usare, hanno un prezzo parecchio elevato: ormai è cosa nota. Nati essenzialmente per offrire elettricità dove normalmente non c’è – come in campeggio o in barca – ultimamente sono sempre più spesso presi in considerazione perché valide soluzioni per usare l’energia elettrica che arriva dal sole, completamente gratuita. Un modo interessante per alleggerire la bolletta? Esattamente.

Quello che è importante però è scegliere bene la propria centrale solare ed è qui che si rischia di fare i conti con cifre impegnative. Inoltre, è importante badare alla qualità die prodotti che vengono scelti, diversamente il rischio è quello di non arrivare all’obiettivo.

Come mettere insieme qualità e prezzo, allora? Con un po’ di ricerche su Amazon. Quello che ti mostro oggi è un bundle composto da una station e da un pannello solare da 100W di facile installazione. Il primo prodotto è del celeberrimo brand Bluetti e ti offre diverse possibilità di collegamento e alimentazione dei tuoi oggetti. Il secondo prodotto invece è di AllPowers, brand emergente altrettanto interessante.

Incredibilmente, approfittando di sconti e promozioni, puoi fare un ottimo affare. Valuta tu stesso:

centrale Elettrica Portatile Bluetti EB3A con massimo supporto 600W (picco di 1200W) a 299€ spuntando il coupon in pagina;

Considerando che in entrambi i casi le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, il totale dell’investimento è di 479€: una cifra ridicola, considerando il set che porti a casa.

La station è dotata di presa Schuko, due porte USB, una USB C per la ricarica super rapida e un sistema di ricarica wireless. A completare il tutto, anche una praticissima torcia e una maniglia per il trasporto. Tramite il display, tieni sotto controllo senza alcun problema il funzionamento e la ricarica della station stessa. Un prodotto, come anticipato, di altissima qualità. Tramite la presa Schuko, potrai collegare qualsiasi oggetto con un assorbimento massimo di 600W: un bel quantitativo.

Il pannello solare, super facile da posizionare, lo colleghi in un attimo alla tua stazione e sei pronto a ricaricarla in modo veloce ed efficace. Dovrai solo essere certo di posizionarlo in modo corretto al sole.

Non perdere l’occasione di portare a casa un kit fotovoltaico completo, di alta qualità, subito utilizzabile e assolutamente a ottimo prezzo. Approfitta ora degli sconti Amazon del momento:

Centrale Elettrica Portatile Bluetti EB3A con massimo supporto 600W (picco di 1200W) a 299€ spuntando il coupon in pagina;

Spedizioni gratuite, prezzo totale pazzesco. Finché la promozione è attiva, prendi tutto a meno di 500€: eccellente affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.