Kit fotovoltaico 1KW al giorno con inverter: prezzaccio Amazon (162€)

Il kit fotovoltaico da 1KW al giorno, completo di inverter, è l'ideale per iniziare a realizzare i tuoi progetti alimentati tramite l'energia elettrica prodotta dal sole, che è gratis. Con le occasioni Amazon del momento, un prodotto completo per iniziare subito a sperimentare puoi portarlo a casa a prezzo decisamente interessante.

In questo caso, per un set con pannello solare da 100W, regolatore di carica e inverter, bastano 162€ circa appena. Devi solo completare l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente gratis.

Kit fotovoltaico 1KW al giorno: su Amazon il prezzo è super

Semplicissimo da installare e gestire, va bene per un sacco di contesti: dal campeggio, al balcone di casa. Devi solo decidere quali progetti vuoi realizzare e iniziare a lavorarci.

Come anticipato, in confezione ottieni un pannello solare da 100W, un inverter da 500W e un regolatore di carica. Quest'ultimo è dotato anche di 2 porte USB per il collegamento diretto dei tuoi dispostivi. Grazie alla presa elettrica integrata proprio nell'inverter, puoi rendere l'energia prelevata dal sole utilizzabile per gli oggetti che hai in casa.

Se desideri sfruttare l'energia solare anche quando è buio, puoi abbinare a questo kit una batteria o una power station. In questo modo, conservi l'elettricità recuperata durante il giorno e la utilizzi di notte. Alla fine, ottieni una vera e propria mini centrale elettrica da interni.

Il momento di approfittarne, e portare a casa questo kit fotovoltaico da 1KW massimo al giorno a prezzo bassissimo, è adesso. Completa l'ordine direttamente su Amazon per avere tutto a 162€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma la disponibilità è limitata.