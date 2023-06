Kit di Pulizia 10 in 1: il prodotto essenziale ad un prezzo ridicolo

Il kit di pulizia 10 in 1 elettronico Ordilend, con il suo design innovativo e le sue numerose funzioni, è diventato rapidamente un must-have per gli amanti dei dispositivi tecnologici. Con il numero di brevetto 009196405-0001, questo kit offre una soluzione completa per mantenere i tuoi dispositivi elettronici impeccabili. E ora, con uno sconto pazzesco del 58% su Amazon, non puoi perderti l’opportunità di portartelo a casa al prezzo ridicolo di soli 16,99 euro.

Kit di Pulizia 10 in 1: un must-have per tutti i nerd

Il kit di pulizia 10 in 1 è un concentrato di versatilità, comprendendo una vasta gamma di strumenti essenziali. La spazzola retrattile, con setole morbide ma resistenti, rimuove la polvere senza graffiare le superfici delicate. L’estrattore chiave è perfetto per pulire a fondo la tastiera del laptop, raggiungendo gli spazi più angusti tra i tasti. Le due penne multifunzionali offrono una soluzione mirata per la pulizia degli auricolari, dei tasti del computer e degli obiettivi del telefono o della fotocamera. Inoltre, il kit include una spugna floccata per la rimozione della polvere dalla custodia di ricarica degli auricolari Bluetooth.

Il kit di pulizia 10 in 1 offre anche strumenti specifici per la pulizia dello schermo. Lo spray per lucidatura e il panno spesso 2 mm, progettato con un angolo retto per adattarsi ai quattro angoli dello schermo del PC, rimuovono efficacemente le macchie ostinate senza lasciare aloni o segni di scolorimento. Inoltre, il panno in microfibra resistente garantisce una pulizia delicata di tutte le parti del PC.

Ordilend Kit di Pulizia 10 in 1 è il regalo perfetto per feste, compleanni e altre occasioni speciali. È l’accessorio essenziale per mantenere puliti e ben curati i tuoi dispositivi elettronici come iPhone, iPad, smartphone, tablet, auricolari Bluetooth e cuffie. Tuttavia, è importante spegnere e scollegare il dispositivo prima della pulizia e seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale.

Con il suo numero di brevetto e il suo design compatto, il kit di pulizia Ordilend 10 in 1 è un compagno indispensabile per gli amanti della tecnologia. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di ottenerlo con uno sconto incredibile del 58% su Amazon. Aggiungilo subito al tuo carrello e goditi dispositivi puliti e ben mantenuti, al prezzo ridicolo di soli 16,99 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

