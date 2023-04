Kit di 3 cavi USB-C pieghevoli a 180°: geniali e in super sconto su Amazon

Sei alla ricerca di un kit di cavi di ricarica USB C di alta qualità ad un prezzo conveniente? Allora non perdere l’occasione di acquistare il kit da 3 pezzi in offerta su Amazon a soli 11,44€ invece di 12,05€ grazie ad un coupon sconto del 5%!

Il kit è composto da tre cavi da 2 metri ciascuno in colorazione nera (la versione rossa costa leggermente di più), dotati di una piccola ma preziosa peculiarità: la testa Type-C pieghevole a 180°, che li rende comodissimi in tantissime situazioni e indispensabili per quando si utilizza lo smartphone appoggiato ad una scrivania mentre lo si carica. Inoltre, i cavi sono piegati con cura e dotati di un pratico nastro in velcro riutilizzabile, che consente di organizzarli e riporli senza problemi.

La costruzione dei cavi è ottima e disponibile in due colori, rosso e nero. Grazie al cavo intrecciato, i cavi possono essere ripiegati senza problemi e sembrano davvero robusti. Vicino al connettore c’è un piccolo LED di funzionamento che si spegne solamente una volta rimosso il cavo dalla corrente. Un’ottima comodità per essere sicuri che la ricarica sia avvenuta con successo.

Il kit è compatibile con tutti i dispositivi dotati di connessione USB-C. Nonostante la potenza d’erogazione massima di 20W, i cavi garantiscono una ricarica veloce e affidabile. Inoltre, possono essere utilizzati anche per il trasferimento dati.

