Kit di 2 telecamere per interni in offerta: doppio sconto BOMBA

Stai cercando un dispositivo che possa aiutarti a tenere d’occhio il tuo bambino, mentre dorme al piano di sopra? Quando esci di casa non sai come tenere sotto controllo il tuo animale domestico? Corri su Amazon e acquista subito questo ottimo kit di 2 telecamere per interni in offerta al prezzo super conveniente di soli 40 euro circa grazie ad uno sconto imperdibile.

Dunque, ad un prezzo niente male potrai acquistare questa ottima videocamera di sorveglianza che ti fornirà video con risoluzione 1920 x 1080p (Full HD), con lente grandangolo e zoom digitale 4x.

I LED infrarossi, che non si vedono al buio, ti consentiranno di avere una visione notturna ottima senza recare disturbo al tuo bambino, mentre dorme. La telecamera potrà rilevare la presenza di persone, in movimento, fino a 20 fps e verrà subito inviata una notifica sul tuo telefono cellulare.

Particolarmente piccolo, ma robusta, questo dispositivo è provvisto di un supporto inclinabile e lente estraibile, che ti faciliteranno l’installazione. Ottimo anche dal punto di vista della privacy, avrai la possibilità di inserire un codice PIN e potrai programmare l’accensione e lo spegnimento per ogni giorno della settimana.

Con microfono e un altoparlante integrati, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo imperdibile kit di 2 telecamere per interni in offerta a soli 40 euro grazie al doppio sconto WOW. Affrettati, non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.