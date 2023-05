Kit di 2 telecamere di sorveglianza per interni: prezzo BOMBA su Amazon

Sei alla ricerca di un dispositivo che possa aiutarti a tenere sotto controllo l’interno della tua casa quando parti per il week-end? I tuoi bambini dormono al piano di sopra e spesso e volentieri ti tocca fare le scale per controllare la situazione? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Approfittando subito di un piccolo sconto del 9%, e di un ulteriore sconto del 10% applicabile tramite coupon, avrai la possibilità di portarti a casa questo kit di 2 telecamere di sorveglianza per interni al prezzo stracciato di soli 44,99 euro.

Un prodotto ottimo, che sarà in grado di fornirti video con risoluzione 1920 x 1080p (Full HD), con lente grandangolo e zoom digitale 4x. Non mancano i LED che migliorano la visione notturna e che potrai, eventualmente, disattivare manualmente se non ne avrai bisogno. Questa telecamere di sorveglianza sarà in grado di rilevare le persone in movimento fino a 20 fps e di rilevare i suoni tra 50 e 90+ dB.

Nel caso in cui vengano rilevate attività, il dispositivo invierà una notifica di avvertimento sul tuo telefono cellulare. Nonostante le piccole dimensioni, questa telecamera per interni è provvista di un robusto supporto inclinabile e lente estraibile, che si adatta a diverse tipologie di installazione.

Avrai la possibilità di programmare, per ogni giorno della settimana, sia l’accensione che lo spegnimento e potrai utilizzare un Codice PIN opzionale che ti sarà utile per accedere al livestream e alle impostazioni di questo ottimo dispositivo di sorveglianza WiFi. Potrai parlare e ascoltare grazie alla presenza del microfono e dell’altoparlante integrati. Inoltre, funziona anche con Alexa.

Insomma, si tratta senza dubbio di un dispositivo molto utile e da non perdere a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale kit di 2 telecamere di sorveglianza per interni al meno di 45,00 euro grazie al doppio sconto che, però, potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.