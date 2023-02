Kit Bosch PROFESSIONAL 103 in 1 a 25€: ultra premium, prezzo shock (Amazon)

Un’occasione assurda, da prendere al volo. Questo kit Bosch Professional 103 in 1 è assurdo. Al suo interno, una marea di inserti e accessori, che ti permetteranno di completare ogni lavoro manuale, avendo la certezza di avere tutto quello che occorre nella pratica custodia.

Un set che non è solo rivolto agli amanti del fai da te. Considerando l’elevata qualità e robustezza dei componenti, è perfetto da usare anche per scopi professionali, come il nome stesso del prodotto suggerisce. Non perdere l’assurda occasione Amazon del momento e portalo adesso a casa a 25€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido.

Kit Bosch Professional 103 in 1 a prezzo spettacolare

All’interno della robusta custodia, troverai:

‎Punte per legno di diametro di 3; 3; 4; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm;

Punte per metallo di diametro di 1,5; 1,5; 2; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 7 mm;

Punte per pietra di diametro di 4; 5; 6; 8; 10 mm;

Bit di avvitamento: 25 mm PH e PZ 0; 0; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3, S 4; 4; 6; 6; 7; 7, T 10; 10; 15; 15; 20; 20; 25; 25; 30; 40, H 3; 4; 5; 6, 50 mm PH e PZ 0; 1; 2; 3, S 4; 6, T 10; 20; 25;

Sega a tazza di diametro di 32; 38; 44; 54 mm;

Mecchia a spada di diametro di 16; 22 mm;

Giradadi di diametro di 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13 mm;

1 x punta di centraggio;

1 x portabit universale;

1 x svasatore;

1 x chiave a brugola.

Insomma, un concentrato di inserti e accessori perfetti per tutti i tuoi lavori di fai da te. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, con questo set di altissima qualità, perfetto anche da utilizzare per scopi professionali. Completa l’ordine al volo per accaparrarti il kit Bosch Professional 103 in 1 a 25€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

