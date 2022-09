Kit Bosch 27 in 1 con cricchetto a 19€ su Amazon: SCONTACCIO del 44%

Un kit di Bosch 27 in 1 perfetto per tutti i tuoi lavori di fai da te. Dotato di bit di avvitamento e cricchetti, non manca una pratica custodia per avere sempre tutto in ordine e ben protetto. Complici le offerte Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 19€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Completa l’ordine al volo per approfittarne, risparmi il 44%.

Kit Bosch 27 in 1 in gran sconto su Amazon

Un prodotto super compatto, che puoi portare sempre con te proprio grazie alla pratica custodia in dotazione. Al suo interno, diversi inserti realizzati in acciaio modificato. Il set include infatti:

19 bit di avvitamento con codice colore L = 25 mm (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6), 5 giradadi Ø 6/7/8/10/13 mm, 1 cricchetto (destrorso/sinistrorso), 1 portabit universale a cambio rapido, 1 raccordo per giradadi.

Super facile il montaggio, grazie al meccanismo di aggancio e sgancio rapido. Progettati per resistere nel tempo, sono perfetti anche per l’utilizzo professionale. Non perdere l’occasione di risaprmiare il 44% su Amazon e porta a casa questo eccezionale kit di Bosch 27 in 1 a 27€ circa appena: basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

